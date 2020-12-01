مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 بكل الضمانات القانونية نقدم العمالة المنزلية بخبرة جيده من مكتب الوطنية يوجد لدينا بيبي سيتر -عاملات نظافة-جليسات للمسنين-طباخين-سفرجية- جميع الجنسيات مصريه واجنبيه نحن نسعى لخدمه ورضاء عملائنا الكرام للتواصل معنا الرجاء الاتصال : : / 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ارضي موحد لكل المحافظات 035414185 #خدم #خادمات #الخادمات #شغالة #شغالات #عمالة_منزلية #مكتب_خدم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075059
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه