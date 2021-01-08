مربية/خادمة/ راعيات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|مربية/خادمة/راعيات مسنين لجميع المحافظات01223333060 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى توفير واختيار العمالة المناسبة لجميع أفراد الأسرة من شغالة – مربية أطفال – جليسة مسنين – سائق – حارس عقار ذو خبرة وأمانة من جميع الجنسيات من أفريقيا من أثيوبيا - السودان– كينيا – أرتريا – غانا – نيجيريا – جيبوتى – ومن أسيا من الفلبين – أندونيسيا – سيرلانكا . نحن نساعدكم فى الأختيار الأمثل والمناسب لكل بيت وكل أسرة حسب ظروف وأمكانيات كل الأسر وهذا مع مدة خبرتنا الطويلة فى هذا المجال . للتواصل01017902000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079240
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه