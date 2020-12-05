مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

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|مربيات-شغالات-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعار الخدم والشغالات لدينا كل ما يلزم الاسره من العماله المنزليه المصريه والاجنبيه من مربيات الاطفال و راعيات المسنين وعاملات النظافه بمختلف الجنسيات الاجنبيه ومربيات الاطفال و مديرة المنزل كل ما يلزم اسرتك من العماله المنزليه معنا وبافضل الاسعار ونوفر خدماتنا لجميع المحافظات للتواصل : 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075431
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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