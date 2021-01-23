مربيات,راعيا ت مسنين,شغالات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|مربيات,راعيات مسنين,شغالات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر للاسر الراقية بالضمانات جميع انواع العمالة المصرية والافريقية وذلك في مجالات النظافة المنزلية وتربية الاطفال ورعاية المسنين بالمنزل كما نوفر جميع انواع الخدم والشغالات الملتزمات والامينات من الاجانب والسودانيات والاثيوبيات والارتيريات والصوماليات والنيجيريات وغانا وجميع الجنسيات كما نوفر عاملات النظافة المنزلية المقيمة والغير مقيمة والهاوسكيبر ونوفر مربيات الاطفال كما نوفر جليسات المسنين لجميع الحالات المتحركة والقعيدة 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081209
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه