مربيات,راعيا ت مسنين,شغالات نوفرها لجميع المحافظات

مربيات,راعيات مسنين,شغالات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر للاسر الراقية بالضمانات جميع انواع العمالة المصرية والافريقية وذلك في مجالات النظافة المنزلية وتربية الاطفال ورعاية المسنين بالمنزل كما نوفر جميع انواع الخدم والشغالات الملتزمات والامينات من الاجانب والسودانيات والاثيوبيات والارتيريات والصوماليات والنيجيريات وغانا وجميع الجنسيات كما نوفر عاملات النظافة المنزلية المقيمة والغير مقيمة والهاوسكيبر ونوفر مربيات الاطفال كما نوفر جليسات المسنين لجميع الحالات المتحركة والقعيدة 01126700074