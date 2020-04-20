مربيات,خادما ت,راعيات مسنين لكافة المحافات

(طلب عمل)
|مربيات,خادمات,راعيات مسنين لكافة المحافات01145701114 شغالات ومربيات أطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنين خدم وشغالات في مصر من مختلف الجنسيات مصريات و اجانب نوفر عمالة افريقية و أسيوية (اثيوبيا/ أوغندا/أرتريا/غنيا/غانا/الكاميرون) – أسيوية ( الفلبين / شغالات ومربيات أطفال و عاملات نظافة و راعيات مسنين و كافة الخدم / اندونسيا / سيرلانكا) و تتلخص مبادئنا في الأتي 1- رضاء عملائنا هو أساس نجاحنا . 2- راحة عملائنا هي الهدف الأسمى لنا . 3- روح التعاون مع عملائنا هي سر استمرارنا 4- نحن لا نعد بما لا يم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073
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|العنوان:
|الإسكندرية والقاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058251
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