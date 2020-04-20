مربيات,خادما ت,راعيات مسنين لكافة المحافات

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تفاصيل الإعلان
مربيات,خادمات,راعيات مسنين لكافة المحافات01145701114 شغالات ومربيات أطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنين خدم وشغالات في مصر من مختلف الجنسيات مصريات و اجانب نوفر عمالة افريقية و أسيوية (اثيوبيا/ أوغندا/أرتريا/غنيا/غانا/الكاميرون) – أسيوية ( الفلبين / شغالات ومربيات أطفال و عاملات نظافة و راعيات مسنين و كافة الخدم / اندونسيا / سيرلانكا) و تتلخص مبادئنا في الأتي 1- رضاء عملائنا هو أساس نجاحنا . 2- راحة عملائنا هي الهدف الأسمى لنا . 3- روح التعاون مع عملائنا هي سر استمرارنا 4- نحن لا نعد بما لا يم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب شغالات وعمالة منزلية
التليفون: 01145701114 / 01221796073

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العنوان: الإسكندرية والقاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/4/2020
رقم الإعلان: 2058251
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

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نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

11/4/2020
صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة - في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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11/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

01223333060 لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 كل احتياج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لشركه الوسام الفرنسيه للخدمات نوفر العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه مسنين وبيبى .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

25/3/2020
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صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل مع الأطفال وكبار السن بأسعار منافسة. نوفر لكم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

23/3/2020
صورة الاعلان: شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات01017902000 يوجد كافه العماله المنزليه ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خدم وعمالة منزلية من مختلف الجنسيات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

خدم وعمالة منزلية من مختلف الجنسيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

خدم وعمالة منزلية من مختلف الجنسيات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: مربيات أطفال,شغالات وراعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربيات أطفال,شغالات وراعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربيات أطفال,شغالات وراعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01223333060 يوجد كافه العماله المنزليه المصر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين وأطفال شغالات وخدم نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين وأطفال شغالات وخدم نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين وأطفال شغالات وخدم نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

7/2/2020
صورة الاعلان: نزودكم بالخادمات والمربيات وجليسات المسنين بجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نزودكم بالخادمات والمربيات وجليسات المسنين بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نزودكم بالخادمات والمربيات وجليسات المسنين بجميع المحافظات01017902000 نوفر للاسر و العائلات الراقية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: لكافة المحافظات نوفر الشغالات.المربيات,جليسات المسنين01126700074 - في الإسكندرية مصر

لكافة المحافظات نوفر الشغالات.المربيات,جليسات المسنين01126700074

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لكافة المحافظات نوفر الشغالات.المربيات,جليسات المسنين01126700074 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

29/1/2020
صورة الاعلان: نوفرلكم الشغالات وراعيات المسنين والبيبيسيتر لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفرلكم الشغالات وراعيات المسنين والبيبيسيتر لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفرلكم الشغالات وراعيات المسنين والبيبيسيتر لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

25/1/2020
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