مربيات,خادما ت,راعيات مسنين لكافة المحافات

مربيات,خادمات,راعيات مسنين لكافة المحافات01145701114 شغالات ومربيات أطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنين خدم وشغالات في مصر من مختلف الجنسيات مصريات و اجانب نوفر عمالة افريقية و أسيوية (اثيوبيا/ أوغندا/أرتريا/غنيا/غانا/الكاميرون) – أسيوية ( الفلبين / شغالات ومربيات أطفال و عاملات نظافة و راعيات مسنين و كافة الخدم / اندونسيا / سيرلانكا) و تتلخص مبادئنا في الأتي 1- رضاء عملائنا هو أساس نجاحنا . 2- راحة عملائنا هي الهدف الأسمى لنا . 3- روح التعاون مع عملائنا هي سر استمرارنا 4- نحن لا نعد بما لا يم