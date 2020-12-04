مربيات،طباخا ت،شغالات،جلي سات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|مربيات،طباخات،شغالات،جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقية و اسيوية (أثيوبيا / السودان / اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا / الكاميرون ) – الأسيوية (( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ) مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده في الأداء لأرضاء متطلبات العميل للتواصل : / 01017902000 / 01126700074(واتساب) 01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075661
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه