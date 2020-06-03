(للبيع)
|مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 موديلات ملابس مدرسة ابتدائي لبس مدارس شركات تصنيع يونيفورم مدارس شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060179
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