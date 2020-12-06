مرايل صالون حلاقه - ابرون مطاعم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مرايل صالون حلاقه - ابرون مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرون الشيفات ومرايل صالون الحلاقه متاح تنفيذ اى كميه بالموديلات والمواصفات المطلوبه مع تطريز او طباعه اللوجو الخاص شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/12/2020
رقم الإعلان: 2075276
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: احدث يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث يونيفورم شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم _شركة Tn لليونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم _شركة Tn لليونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم _شركة Tn لليونيفورم مطاعم - يونيفورم - زى موحد - يونيفورم مصانع – يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

27/11/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب - في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: روب تخرج اطفال - في الجيزة مصر

روب تخرج اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

روب تخرج اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل المزيد من المرح .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: بيع قبعات تخرج - مصانع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج - مصانع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج - مصانع ارواب تخرج 01003358542 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص - مكاتب تصنيع اليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع قميص - مكاتب تصنيع اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - مكاتب تصنيع اليونيفورم 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: مصنع ملابس مستشفيات - في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى - في الجيزة مصر

احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
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