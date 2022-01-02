مرايل جينز متعددة الجيوب

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تفاصيل الإعلان
مرايل جينز متعددة الجيوب 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرون الشيفات ومرايل صالون الحلاقه متاح تنفيذ اى كميه بالموديلات والمواصفات المطلوبه مع تطريز او طباعه اللوجو الخاص شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض /12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2022
رقم الإعلان: 2117548
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون - في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2022
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - يونيفورم جرسون - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم جرسون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم جرسون 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم - في الجيزة مصر

ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن- محلات بيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن- محلات بيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن- محلات بيع يونيفورم امن يونيفورم الامن من شركة فورسيزون لليونيفورم يصمم بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات تنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج - في الجيزة مصر

شركات تصنيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: شركة زى موحد - مكاتب تصنيع اليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة زى موحد - مكاتب تصنيع اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة زى موحد - مكاتب تصنيع اليونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
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