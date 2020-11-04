مرايل جلد - صور موديلات مرايل مطبخ

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تفاصيل الإعلان
مرايل جلد - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرون الشيفات ومرايل صالون الحلاقه متاح تنفيذ اى كميه بالموديلات والمواصفات المطلوبه مع تطريز او طباعه اللوجو الخاص شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071312
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مكان بيع ملابس مهنيه للاطفال - في الجيزة مصر

مكان بيع ملابس مهنيه للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكان بيع ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

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4/11/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم - اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

يونيفورم - اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم - اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن 01223182572 شركات تصنيع يونيفورم امن Security Uniforms يونيفورم امن نقد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم – ملابس هاوسكيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم – ملابس هاوسكيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم – ملابس هاوسكيبنج 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
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صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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3/11/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج - صور قبعات التخرج - في الجيزة مصر

ارواب تخرج - صور قبعات التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج - صور قبعات التخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومساعد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع و.
العنوان:

الجيزة - مصر

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3/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت ب.
العنوان:

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3/11/2020
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محل بيع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي – صور يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي – صور يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي – صور يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
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