مطلوب للعمل بكبرى الشركات بالسعودية: #مدير مالى و بنكى #محاسب عام #محاسب قانونى #محصل مالى الشروط : *حاصل على شهادات دولية * حاصل على toefl , ielts *اجادة اللغة الانجليزية تحدث و كتابة * السن لا يزيد عن 40 سنة * حاصل على درجة البكالريوس من جامعات اجنبية و دولية * سبق له العمل فى شركات اجنبية دولية _ برجاء إرسال السير الذاتية وكتابة مسمى الوظيفة في العنوان علي الإيميل التالي :- Cv.elharamain2020@gmail.com للتواصل واتساب أو تليفونيًا على الرقم التالي :- 01098990029