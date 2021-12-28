(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بكبرى الشركات بالسعودية: #مدير مالى و بنكى #محاسب عام #محاسب قانونى #محصل مالى الشروط : *حاصل على شهادات دولية * حاصل على toefl , ielts *اجادة اللغة الانجليزية تحدث و كتابة * السن لا يزيد عن 40 سنة * حاصل على درجة البكالريوس من جامعات اجنبية و دولية * سبق له العمل فى شركات اجنبية دولية _ برجاء إرسال السير الذاتية وكتابة مسمى الوظيفة في العنوان علي الإيميل التالي :- Cv.elharamain2020@gmail.com للتواصل واتساب أو تليفونيًا على الرقم التالي :- 01098990029
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحرمين للتوظيف
|التليفون:
|01098990029
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|العنوان:
|- جدة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117048
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