مدني أريد أن أعمل في شركة

(طلب عمل)
|أتمني أن أعمل في شركة في نجارة أليمنيوم عني شهادات العمل عندي خبرا كبيؤا في هدا المجال 39 عام من العمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مدني
|التليفون:
|0696520560_0668930760
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|العنوان:
|حي يعقوب المنصور- الرباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115366
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