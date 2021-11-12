مدرس رياضيات فيزياء دبى الشارقه عجمان

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
موبايل:0562600862 بدبى (مردف-الورقاء-الخوانيج-مزهر-عود المطينه-محيصنه) والشارقه وعجمان PHYSICS-STATISTICS-ALEKS-MATH-STATICS-EMSAT-CALCULUS لطلاب الجامعات والتقنية والتكنولوجيا والطيران دكتور جامعى مستعد لتدريس مواد الرياضيات والفيزياء والإحصاء والإستاتيكا ولجميع المراحل التعليمية منهاج (مواكب-شويفات-أمريكى-بريطاني-وزارى)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: DR MOHAMED
التليفون: +971562600862

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العنوان: دبى- دبى
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/11/2021
رقم الإعلان: 2112817
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صورة الاعلان: مدرس لمادتي الرياضيات والفيزياء - في دبي الإمارات

مدرس لمادتي الرياضيات والفيزياء

(طلب عمل)

- في دبي الإمارات

مهندس بتقدير امتياز على استعداد تام لاعطاء دروس خصوصية بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء لجميع الم.
العنوان:

دبي - الإمارات

125 درهم

12/11/2021
صورة الاعلان: مدرس خصوصى رياضيات دبى الشارقه عجمان أم القيوين - في دبي الإمارات

مدرس خصوصى رياضيات دبى الشارقه عجمان أم القيوين

(طلب عمل)

- في دبي الإمارات

موبايل:0562600862 بدبى والشارقه وعجمان لراغبى التفوق والنجاح مدرس خصوصى مستعد لتدريس مواد الرياضيات .
العنوان:

دبي - الإمارات

اتصل

15/10/2021
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