مدرس رياضيات فيزياء دبى الشارقه عجمان

(فرصة عمل)
|موبايل:0562600862 بدبى (مردف-الورقاء-الخوانيج-مزهر-عود المطينه-محيصنه) والشارقه وعجمان PHYSICS-STATISTICS-ALEKS-MATH-STATICS-EMSAT-CALCULUS لطلاب الجامعات والتقنية والتكنولوجيا والطيران دكتور جامعى مستعد لتدريس مواد الرياضيات والفيزياء والإحصاء والإستاتيكا ولجميع المراحل التعليمية منهاج (مواكب-شويفات-أمريكى-بريطاني-وزارى)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|DR MOHAMED
|التليفون:
|+971562600862
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|دبى- دبى
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112817
125 درهم
اتصل