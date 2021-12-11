مدرس رياضيات احصاء فيزياء دبى الشارقه عجمان أم القيوين

(طلب عمل)
|موبايل:0562600862 بدبى والشارقه وعجمان وأم القيوين ولجميع المراحل التعليمية منهاج (مواكب-شويفات-أمريكى-بريطاني-وزارى) والتكنولوجيا والجامعات والتقنية والطيران مدرس خصوصى مستعد لتدريس مواد الرياضيات والفيزياء والإحصاء والإستاتيكا PHYSICS-STATISTICS-MATH-STATICS-CALCULUS
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|DR MOHAMED
|التليفون:
|+971562600862
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|العنوان:
|- الشارقه
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114669
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