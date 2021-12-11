مدرس رياضيات احصاء فيزياء دبى الشارقه عجمان أم القيوين

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تفاصيل الإعلان
موبايل:0562600862 بدبى والشارقه وعجمان وأم القيوين ولجميع المراحل التعليمية منهاج (مواكب-شويفات-أمريكى-بريطاني-وزارى) والتكنولوجيا والجامعات والتقنية والطيران مدرس خصوصى مستعد لتدريس مواد الرياضيات والفيزياء والإحصاء والإستاتيكا PHYSICS-STATISTICS-MATH-STATICS-CALCULUS
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: DR MOHAMED
التليفون: +971562600862

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشارقه
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114669
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | على زاوية وشارعين | الريمان أبوظبي

للبيع .أرض سكنية | على زاوية وشارعين | الريمان أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض سكنية | على زاوية وشارعين | الريمان أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 11.
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | على زاوية وشارعين | الريمان أبوظبي

للبيع .أرض سكنية | على زاوية وشارعين | الريمان أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض سكنية | على زاوية وشارعين | الريمان أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 11.
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | بني ياس أبوظبي

للبيع. أرض سكنية | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع. أرض سكنية | بني ياس أبوظبي الأرض السكنية تطل على الشارع الرئيسي مساحة الأرض : 8,800 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | بني ياس أبوظبي

للبيع. أرض سكنية | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع. أرض سكنية | بني ياس أبوظبي الأرض السكنية تطل على الشارع الرئيسي مساحة الأرض : 8,800 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | بني ياس أبوظبي

للبيع. أرض سكنية | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع. أرض سكنية | بني ياس أبوظبي الأرض السكنية تطل على الشارع الرئيسي مساحة الأرض : 8,800 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي

للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 15,000 قدم مربع كود رقم : LP 97989.
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي

للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 15,000 قدم مربع كود رقم : LP 97989.
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.ارض سكنية | الجيمي العين

للبيع.ارض سكنية | الجيمي العين

(للبيع)

للبيع.ارض سكنية | الجيمي العين مساحة الارض : 8,988 قدم مربع كود رقم : LP 967245 لمزيد من المعلومات.
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | الشهامة أبوظبي

للبيع. أرض تجارية | الشهامة أبوظبي

(للبيع)

للبيع. أرض تجارية | الشهامة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مكونة من : أرضي + ميزان + 3 طوابق .
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | الشهامة أبوظبي

للبيع. أرض تجارية | الشهامة أبوظبي

(للبيع)

للبيع. أرض تجارية | الشهامة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مكونة من : أرضي + ميزان + 3 طوابق .
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.ارض سكنية | الجيمي العين

للبيع.ارض سكنية | الجيمي العين

(للبيع)

للبيع.ارض سكنية | الجيمي العين مساحة الارض : 8,988 قدم مربع كود رقم : LP 967245 لمزيد من المعلومات.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا رقم 1 & الفيلا رقم 4 تتكون كل منها من : .
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا رقم 1 & الفيلا رقم 4 تتكون كل منها من : .
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مج.
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مج.
القسم: 

اتصل

11/12/2021
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