مدرسة معلمة احصاء و رياضيات خصوصي بالرياض

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تفاصيل الإعلان
مدرسة معلمة احصاء ورياضيات خصوصي بالرياض 0537655501 نوفر لكم أفضل نخبة مميزة من مدرسات احصاء بالرياض وجميع مدن المملكة، مدرسات إحصاء من جنسيات مختلفة، للتدريس الخصوصي لمادة الاحصاء بجميع اقسامها لجميع الطلاب والطالبات في (الجامعات-المعاهد التقنية-السنة التحضيري)، حاصلات على شهادات عليا بدرجة ماجستير، يمتلكون خبرة طويلة في التدريس لا تقل عن 20 عاما، مع خصومات هائلة على مدرسات إحصاء تصل إلى 30%، وخصم خاص للإخوان في نفس البيت.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: معلمة خصوصي
التليفون: 0537655501

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30th Floor, Al Faisaliah Tower، طريق الملك فهد الفرعي، العليا، الرياض 12212، السعودية- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098817
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينية X RAY

أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينية X RAY

(للبيع)

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/7/2021
صورة الاعلان: ديانه براد 5 متر

ديانه براد 5 متر

(للإيجار)

ديانه براد 5متر لنقل الخضار والفواكه والمواد الغذائية تبوك وخارجة.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

اتصل

3/7/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن الألكترونية

بوابات كشف المعادن الألكترونية

(للبيع)

بوابات كشف المعادن بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/7/2021
صورة الاعلان: محاسب

محاسب

(طلب عمل)

محاسب ابحث عن دوام جزئي خبرة بمجال المقاولات والمطاعم والاغذية اعداد ورفع تقارير القيمة المضافة اعد.

اتصل

2/7/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الاشخاص والموظفين

بوابات دخول وخروج الاشخاص والموظفين

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2021
صورة الاعلان: شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch

شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch

(للبيع)

لا شك ان شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch هي واحدة من أهم التقنيات الحديثة للتعلم الذك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/6/2021
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صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(فرص)

معلمة خصوصية مصرية الجنسية للتأسيس في تبوك - متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في .
العنوان:

تبوك - السعودية

6,648 ريال

29/6/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة بالمملكة العربية السعودية

وظائف شاغرة بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

#عرض_وظيفي_متميز **وظائف شاغرة بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -موظف الرعاية المنزلية.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

28/6/2021
صورة الاعلان: الكاميرات الحرارية المتطورة

الكاميرات الحرارية المتطورة

(للبيع)

كاميرات الحراريه المتطورة لقياس درجة الحرارة عن بعد بمكنها قياس درجة الحرارة عن مسافة تصل إلي 2.5 مت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/6/2021
صورة الاعلان: ستائر,lلمنيو م,شتر,شبابيك ,شتر,شبابيك, رول,شتر,

ستائر,lلمنيو م,شتر,شبابيك ,شتر,شبابيك, رول,شتر,

(للبيع)

ستائر,lلمنيوم,شتر,شبابيك,شتر,شبابيك,رول,شتر, 0556099095 ستائر ألمنيوم شتر وشبابيك شتر شبابيك رول شتر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/6/2021
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية المتميزة

طابعات المستندات والفواتير الحرارية المتميزة

(للبيع)

طابعة الفواتير الحرارية لطباعة الفواتيروالمستندات بطريقة سهلة وسريعة صورة واضحة تتميز بالسرعة والجو.
القسم: 

اتصل

27/6/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/6/2021
صورة الاعلان: أجهزة بيجر المطاعم والكافيهات الحديثة

أجهزة بيجر المطاعم والكافيهات الحديثة

(للبيع)

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/6/2021
صورة الاعلان: بوابات منع سرقة المتاجر

بوابات منع سرقة المتاجر

(للبيع)

لدينا أفضل أنواع البوابات والتاغات لمنع سرقة الملابس سهلة الاداء تقوم بالكشف عن السرقه على بعد 2 متر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/6/2021
صورة الاعلان: مساعدات في تعلم و اجتياز اختبارات مواد هندسة كمبيوتر

مساعدات في تعلم و اجتياز اختبارات مواد هندسة كمبيوتر

(طلب عمل)

اقدم مساعدات عن طريق تقديم شروحات و دورات و حل اختبارات و حل واجبات و شيتات و تنفيذ بروجكتات و كتابة.
العنوان:

مكة - السعودية

100 ريال

26/6/2021
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