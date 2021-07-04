مدرسة معلمة احصاء و رياضيات خصوصي بالرياض

(طلب عمل)
|مدرسة معلمة احصاء ورياضيات خصوصي بالرياض 0537655501 نوفر لكم أفضل نخبة مميزة من مدرسات احصاء بالرياض وجميع مدن المملكة، مدرسات إحصاء من جنسيات مختلفة، للتدريس الخصوصي لمادة الاحصاء بجميع اقسامها لجميع الطلاب والطالبات في (الجامعات-المعاهد التقنية-السنة التحضيري)، حاصلات على شهادات عليا بدرجة ماجستير، يمتلكون خبرة طويلة في التدريس لا تقل عن 20 عاما، مع خصومات هائلة على مدرسات إحصاء تصل إلى 30%، وخصم خاص للإخوان في نفس البيت.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|معلمة خصوصي
|التليفون:
|0537655501
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|30th Floor, Al Faisaliah Tower، طريق الملك فهد الفرعي، العليا، الرياض 12212، السعودية- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098817
1 ريال
اتصل
1 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
6,648 ريال
14,000 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
1 ريال
100 ريال