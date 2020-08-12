مدرسات و مدرسين خصوصي بجدة و مكة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مدرسات و مدرسين خصوصي بجدة و مكة - في مكة السعودية

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نوفر مدرسات و مدرسين خصوصي بجده 0542386421 جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة للمتابعة اليومية والمراجعات النهائية للتواصل واتس أو اتصال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: معلمات ومعلمين خصوصي
التليفون: 0542386421

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العنوان: أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي بجدة 0542386421- جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 12/8/2020
رقم الإعلان: 2064904
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سائق سعودي بالرياض

سائق سعودي بالرياض

(طلب عمل)

سائق سعودي بالرياض العمر بين 25 حتى 35 رخصه عمل ساريه المفعول 9 ساعات عمل خريج ثانوي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

4,000 ريال

12/8/2020
صورة الاعلان: معلمات ومعلمين خصوصي

معلمات ومعلمين خصوصي

(للبيع)

نوفر معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض 0542386421 جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثا.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

12/8/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكام.

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: English Language Instructor/ Teacherمعلمة لغة انجليزية

English Language Instructor/ Teacherمعلمة لغة انجليزية

(طلب عمل)

تعليم اللغة الانجليزية لاغراض اكاديمية او للتحدث والطلاقة او التحضير لاختبار الايلتس IELTS.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: افضل معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض جميع التخصصات

افضل معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض جميع التخصصات

(فرص)

نوفر مدرسات و مدرسين خصوصي بالرياض جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

11/8/2020
صورة الاعلان: عصا تفتيش الاشخاص جهاز كاشف الجوالات

عصا تفتيش الاشخاص جهاز كاشف الجوالات

(للبيع)

عصا تفتيش الاشخاص جهاز كاشف الجوالات والمعادن للمدارس وقاعات الافراح. جهاز لكشف المعادن والجوالات عن.

اتصل

11/8/2020
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صورة الاعلان: جهاز الاستدعاء الذكي

جهاز الاستدعاء الذكي

(للبيع)

جهاز الاستدعاء الذكي من المعروف أن خسارة الأرباح هي المحصلة النهائية لضعف الخدمات وعدم رضا العملاء. .

اتصل

9/8/2020
صورة الاعلان: اليوم العالمي لهندسة المعلومات – سجل الان ولاتفوت الفرصة

اليوم العالمي لهندسة المعلومات – سجل الان ولاتفوت الفرصة

(فرص)

اليوم العالمي لهندسة المعلومات – سجل الان ولاتفوت الفرصة سجل الان في اليوم العالمي لهندسة المعلوما.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: .تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكا.

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: لمحبي برادات الشيرو وبصناعة أصلية

لمحبي برادات الشيرو وبصناعة أصلية

(للبيع)

لمحبي الشيرو وبصناعة أصلية للبيع براده شيرو موديل 2007 مع مبرد كارير فيكتور 1800 مواصفات قياسية للسف.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

8/8/2020
صورة الاعلان: معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض منهج أهلي و حكومي و انترناشونال

معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض منهج أهلي و حكومي و انترناشونال

(فرص)

معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض متخصصة في تدريس طالبات الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة جميع المراحل.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

6/8/2020
صورة الاعلان: أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات

أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات

(فرص)

نوفر معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض 0542386421 جميع التخصصات منهج أهلي و حكومي و انترناشونال للتواصل و.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

6/8/2020
صورة الاعلان: ارض كردون مبانى بشربين مساحه 111 متر وقطعه اخرى مساحه 168 متر علي شارع 10

ارض كردون مبانى بشربين مساحه 111 متر وقطعه اخرى مساحه 168 متر علي شارع 10

(للبيع)

قطعتين ارض كردون مبانى مساحه الاولى 168 متر على شارع 10 متر والاخرى 111 متر على شارع 8 متر اللتفاصي.
القسم: 

8,000 جنيه

5/8/2020
صورة الاعلان: برادة شيرو مع مبرد ثيرموكنج sbiii موديل 1998 للبيع بجدة

برادة شيرو مع مبرد ثيرموكنج sbiii موديل 1998 للبيع بجدة

(للبيع)

براد شيرو بحالة وأصلية نظيفة للبيع بسعر مميز جدا . متاح للمعاينة بمعرضنا بجدة رقم العرض للسؤال عنه.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

4/8/2020
صورة الاعلان: .تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكام.

اتصل

4/8/2020
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