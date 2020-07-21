مخزن 140 م للايجار كفرالجبل هرم

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تفاصيل الإعلان
مخزن 140 م للايجار دور ارضي في منزل بابه علي الشارع منفصل عن المنزل. مساحه مفتوحه + غرفه + حمام + بوفيه + عداد كهرباء 3 فاز. تشطيب لوكس. منطقه الشوربجي . كفر الجبل . هرم 2000 ج شهريا للاستعلام الحج ابومحمد مكتب اخناتون للتسويق العقاري 01148397852
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: +01148397852

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العنوان: كفرالجبل هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/7/2020
رقم الإعلان: 2063460
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

#stay_home Call now and get the best offers for Mas Egypt discount on all packages Free design and p.
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21/7/2020
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20/7/2020
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تي شيرت و بنطلون للمدارس 01003358542 شركة يونيفورم مدارس شركات تصنيع يونيفورم مدارس شركات يونيفور.
العنوان:

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20/7/2020
صورة الاعلان: إدارة أنظمة الأمن والسلامة

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(للبيع)

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20/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك صيف وشتا

امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك صيف وشتا

(للتقسيط)

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القسم: 

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20/7/2020
صورة الاعلان: سيارة رينو لوجان 2016 للمشاوير الخاصة وتوصيل الموظفين

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(للإيجار)

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العنوان:

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20/7/2020
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صورة الاعلان: خلي صيفك علي طول في السخنة وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

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(للبيع)

خلي صيفك علي طول وصيف طول ايام السنة في لاسيرينا السخنة وامتلك شاليه (65م) تشطيب سوبر لوكس مفروووش ب.
العنوان:

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141,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: صور يونيفورم مطاعم ( شركة Tnلليونيفورم )

صور يونيفورم مطاعم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

صور يونيفورم مطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم فنادق شركات توريد ملابس فنادق شركة يونيفورم .
العنوان:

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150 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: قبعات التخرج (شركة السلام لليونيفورم )

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20/7/2020
صورة الاعلان: عايز تسكن بعيد عن الزحمة تعالي امتلك في العاصمة الادارية

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20/7/2020
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20/7/2020
صورة الاعلان: خلي اولادك يعيشوا في رقي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

خلي اولادك يعيشوا في رقي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

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القسم: 

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20/7/2020
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شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس

(للبيع)

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20/7/2020
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20/7/2020
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