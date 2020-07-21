مخزن 140 م للايجار كفرالجبل هرم

(للإيجار)
|مخزن 140 م للايجار دور ارضي في منزل بابه علي الشارع منفصل عن المنزل. مساحه مفتوحه + غرفه + حمام + بوفيه + عداد كهرباء 3 فاز. تشطيب لوكس. منطقه الشوربجي . كفر الجبل . هرم 2000 ج شهريا للاستعلام الحج ابومحمد مكتب اخناتون للتسويق العقاري 01148397852
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|+01148397852
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|العنوان:
|كفرالجبل هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063460
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