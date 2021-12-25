محل يصلح لجميع الاغراض

(للإيجار)
|محل لقطة يصلح لجميع الاغراض 57م بمصر الجديدة متفرع من شارع الحجاز مرتفع بكام سلمه ـ عداد كهرباء 3فاز عداد مياه منفصل ـ تليفون واجهة رخام ـ حمام المطلوب 9000 + شهرين تامين ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|المنطقة الاولي- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116705
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