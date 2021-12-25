محل يصلح لجميع الاغراض

محل لقطة يصلح لجميع الاغراض 57م بمصر الجديدة متفرع من شارع الحجاز مرتفع بكام سلمه ـ عداد كهرباء 3فاز عداد مياه منفصل ـ تليفون واجهة رخام ـ حمام المطلوب 9000 + شهرين تامين ت/01000413332 01000109722