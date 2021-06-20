محل متميز في مول تجاري كبير في العاصمه الإدارية مساحته 30متر مربع

(للبيع)
|محل تجاري 30 متر مميز في اشهر مول تجاري في العاصمه الإدارية الجديدة.مول ايست باريس.و بسعر مغري جدا 105للمتر علما بأن الاسعار الان في المول تعدت 105
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو محمد الامام
|التليفون:
|01016585814
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|العنوان:
|- العاصمه الإدارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097812
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