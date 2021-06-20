محل متميز في مول تجاري كبير في العاصمه الإدارية مساحته 30متر مربع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل متميز في مول تجاري كبير في العاصمه الإدارية مساحته 30متر مربع - في القاهرة مصر

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محل تجاري 30 متر مميز في اشهر مول تجاري في العاصمه الإدارية الجديدة.مول ايست باريس.و بسعر مغري جدا 105للمتر علما بأن الاسعار الان في المول تعدت 105
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو محمد الامام
التليفون: 01016585814

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العنوان: - العاصمه الإدارية الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097812
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