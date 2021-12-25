(للإيجار)
|محل للايجار لقطة محل 50م بالمنطقة الثامنة بشارع سمير عبد الروؤف مرتفع عن الارض ـ كهرباء ـ بدون مياه ـ سوبر لوكس ـ المطلوب 7000 ت/01000413332/022476712
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج ربيع
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|المنطقة الثامنة بمنطقة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118097
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6,000 جنيه