محل للايجار لقطة محل 50م بالمنطقة الثامنة بشارع سمير عبد الروؤف مرتفع عن الارض ـ كهرباء ـ بدون مياه ـ سوبر لوكس ـ المطلوب 7000 ت/01000413332/022476712