محل للايجار بدجلة المعادي

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تفاصيل الإعلان
محل للايجار بدجلة المعادي ٣٠٠م دوبلكس برخصة تجاري في ممشي للأجانب بجوار برندات مطاعم وكافيهات ويصلح لأي نشاط تجاري واجهه ١٥م يصلح (مطعم _كافيه _ بيوتي سنتر _كوافير _اثاث _ مخبوزات) مطلوب ٣٥ألف جنية للأستفسار ٠١١٤٥٥٠٠٠٦٤ Shop for rent in degla maadi ,300m duplex , 15m frontage,with commercial license ,in foreginer area ,close to brands of cafes &restaurants ,suitable for any commercial activity (restaurant _cafe_ beauty center_furniture _bakery) rent value 35000L.E.,for more info call us on
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01145500064

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العنوان: دجلة المعادي- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 35,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2021
رقم الإعلان: 2085805
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