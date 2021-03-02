(للإيجار)
|محل للايجار بدجلة المعادي ٣٠٠م دوبلكس برخصة تجاري في ممشي للأجانب بجوار برندات مطاعم وكافيهات ويصلح لأي نشاط تجاري واجهه ١٥م يصلح (مطعم _كافيه _ بيوتي سنتر _كوافير _اثاث _ مخبوزات) مطلوب ٣٥ألف جنية للأستفسار ٠١١٤٥٥٠٠٠٦٤ Shop for rent in degla maadi ,300m duplex , 15m frontage,with commercial license ,in foreginer area ,close to brands of cafes &restaurants ,suitable for any commercial activity (restaurant _cafe_ beauty center_furniture _bakery) rent value 35000L.E.,for more info call us on
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01145500064
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|العنوان:
|دجلة المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|35,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085805
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