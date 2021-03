محل للايجار بدجلة المعادي ٣٠٠م دوبلكس برخصة تجاري في ممشي للأجانب بجوار برندات مطاعم وكافيهات ويصلح لأي نشاط تجاري واجهه ١٥م يصلح (مطعم _كافيه _ بيوتي سنتر _كوافير _اثاث _ مخبوزات) مطلوب ٣٥ألف جنية للأستفسار ٠١١٤٥٥٠٠٠٦٤ Shop for rent in degla maadi ,300m duplex , 15m frontage,with commercial license ,in foreginer area ,close to brands of cafes &restaurants ,suitable for any commercial activity (restaurant _cafe_ beauty center_furniture _bakery) rent value 35000L.E.,for more info call us on