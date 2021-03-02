محل للايجار بدجلة المعادي

(للإيجار)
|محل للايجار ٤٥٠م بدجلة المعادي بجوار المدرسة الامريكية والبراندات العالمية للمطاعم والكافيهات برخصة تجاري ويصلح مدخنة تشطيب سوبرلوكس يصلح مطعم (مشويات _ أسماك _برجر _ أورينتال ) كافيه _ملابس_مخبوزات _أو أي نشاط تجاري منطقة أجانب وشارع رئيسي راقي جدا مطلوب ١١٠ألف جنية للأستفسار ٠١١٤٥٥٠٠٠٦٤ Shop for rent in degla el maadi , 450m ,close to CAC school and international brands of cafes &restaurants , with commercial license ,super lux ,suitable for restaurant ( grills _fish _ burger_ oriantal )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01145500064
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|دجلة المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085804
65,000 جنيه
35,000 جنيه
3,500 جنيه
3,500 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
40,000 جنيه