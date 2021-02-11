محل بيع يونيفورم مطاعم

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تفاصيل الإعلان
محل بيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعار شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083606
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن 01118689995 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس لغات - شركات يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - شركات يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - شركات يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
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صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: قبعات التخرج (موديلات جديدة ومتنوعه ) - في الجيزة مصر

قبعات التخرج (موديلات جديدة ومتنوعه )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور قبعات التخرج (موديلات جديدة ومتنوعه 01223182572 ) ارواب التخرج - روب التخرج - روب المحاماه - ار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - جاكت شيف ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - جاكت شيف ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - جاكت شيف ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) احدث الموديلات والخامات بأفضل الا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم شركات الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات - في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
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