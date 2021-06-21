محل بيع يونيفورم حضانه

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تفاصيل الإعلان
محل بيع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097544
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21/6/2021
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شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

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19/6/2021
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19/6/2021
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19/6/2021
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جاكت شيف - تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

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19/6/2021
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19/6/2021
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يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

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19/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

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17/6/2021
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(للبيع)

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17/6/2021
صورة الاعلان: سكراب طبي - لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

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اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم بمصر شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم بمصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مدارس - لبس مدارس - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مدارس - لبس مدارس

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- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مدارس - لبس مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: لبس مستشفيات - يونيفورم العاملين بالمستشفيات - في الجيزة مصر

لبس مستشفيات - يونيفورم العاملين بالمستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مستشفيات - يونيفورم العاملين بالمستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستش.
العنوان:

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15/6/2021
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