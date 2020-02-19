متوفر معدات مطعم مشويات للبيع في مصر عند ايجي تريد

يتوفر معدات مطعم مشويات للبيع في مصر لدي شركة ايجي تريد ، متخصصون في تجهيزات المطاعم علي مختلف اشكالها من مطاعم المشويات ومطاعم الوجبات السريعة باحدث المعدات، لدينا معدات الخط الساخن سواء غاز او كهرباء، تليفون منك للاستفسار عن اي منتج . ارقامنا هي : 01003203070 - 01062414000