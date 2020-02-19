متوفر معدات مطعم مشويات للبيع في مصر عند ايجي تريد

(للبيع)
|يتوفر معدات مطعم مشويات للبيع في مصر لدي شركة ايجي تريد ، متخصصون في تجهيزات المطاعم علي مختلف اشكالها من مطاعم المشويات ومطاعم الوجبات السريعة باحدث المعدات، لدينا معدات الخط الساخن سواء غاز او كهرباء، تليفون منك للاستفسار عن اي منتج . ارقامنا هي : 01003203070 - 01062414000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجي تريد
|التليفون:
|01003203070 - 01062414000
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|العنوان:
|الاسكندرية ابيس الثانيه بجوار مخزن الانابيب ,شركة ايجي تريد- ابيس 2
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053447
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