متوفر معدات مطعم مشويات للبيع في مصر عند ايجي تريد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يتوفر معدات مطعم مشويات للبيع في مصر لدي شركة ايجي تريد ، متخصصون في تجهيزات المطاعم علي مختلف اشكالها من مطاعم المشويات ومطاعم الوجبات السريعة باحدث المعدات، لدينا معدات الخط الساخن سواء غاز او كهرباء، تليفون منك للاستفسار عن اي منتج . ارقامنا هي : 01003203070 - 01062414000
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجي تريد
التليفون: 01003203070 - 01062414000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندرية ابيس الثانيه بجوار مخزن الانابيب ,شركة ايجي تريد- ابيس 2
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053447
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صورة الاعلان: شقتك بموقع استراتيجى فى العاصمة السياحية

شقتك بموقع استراتيجى فى العاصمة السياحية

(للبيع)

امتلك شقتك بموقع استراتيجى فى العاصمة السياحية قريب من مدينة الانتاج الاعلامى ومول مصر وع بعد دقائق .
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الجيزة - مصر
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179,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: بتدور ع التغير تعالى اسكن فى العاصمة السياحية

بتدور ع التغير تعالى اسكن فى العاصمة السياحية

(للبيع)

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19/2/2020
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(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

390,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: احلى شقة بفيو ع النهر الاخضر فى العاصمة الادارية

احلى شقة بفيو ع النهر الاخضر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

استمتع بخدماتك الترفيهية مولات وملاهى وكافيهات ومطاعم وحاجات تانية كتير قريبة من شقتك 190م (ريسبشن +.
العنوان:

القاهرة - مصر
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188,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: وسط الرعاية الطبية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

وسط الرعاية الطبية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من عيادات الطبية والمستشفيات والمدارس وكافيهات 150م تشطيب اكسترا.
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189,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى تاون جيت

امتلك شقة بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى تاون جيت

(للتقسيط)

شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية وقريبة للمولات ومطاعم وكافيهات وملاهى ومستشفيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

246,000 جنيه

19/2/2020
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صورة الاعلان: فكرت تمتلك مكتب متشطب بالكامل وبالتكيفيات فى Paris Mall

فكرت تمتلك مكتب متشطب بالكامل وبالتكيفيات فى Paris Mall

(للبيع)

فكر دلوقتى وامتلك مكتبك فى Paris Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 32م قريب من اطول برج فى افريقيا والحى ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

352,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: قرارك للاستثمار الصح هيكون فى Paris Mall

قرارك للاستثمار الصح هيكون فى Paris Mall

(للتقسيط)

اختار القرار الصح وامتلك عيادتك فى Paris Mall قريب من الحى الحكومى واطول برج فى افريقيا واكبر كثافة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

462,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في اميز كمبوند في التجمع دقايق من الجامعة الامريكية وشارع 90

شقة للبيع في اميز كمبوند في التجمع دقايق من الجامعة الامريكية وشارع 90

(للبيع)

شقتك في قلب ارقي كمبوند سكني في التجمع الخامس الكمبوند كامل المرافق والخدمات علي فيو مميز من الاند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: مهندس ميكانيكا تنفيذ

مهندس ميكانيكا تنفيذ

(فرصة عمل)

مطلوب فورا لشركة مقاولات كبري تصنيف اول في السعودية بالرياض مهندسين كهرباء تنفيذ وخبرة في مجال الانش.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مسؤل مستودعات ومخازن للعمل فى مصنع دهانات فى الرياض بالسعو

مطلوب للسفر فورا مسؤل مستودعات ومخازن للعمل فى مصنع دهانات فى الرياض بالسعو

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا مسؤل مستودعات ومخازن للعمل فى مصنع دهانات فى الرياض بالسعودية شرط اللغة الانجليزية .
العنوان:

الجيزة - مصر

111 ريال

19/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم )

يونيفورم مستشفى - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم مستشفى - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: بتفكر فى الاستثمار تعالى امتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة

بتفكر فى الاستثمار تعالى امتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

فكر فى استثمارك وامتلك شاليهك فى السخنة وسط خدماتك اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وحمامات سباحة 110م تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

305,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى والحياة اللى بتحلم بيها فى راس سدر

شاليه استلام فورى والحياة اللى بتحلم بيها فى راس سدر

(للتقسيط)

عيش الحياة اللى بتحلم بيها واستلم شاليهك فورا فى راس سدر وسط كل الخدمات كافيهات واكوا بارك ومطاعم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك صف اول على بحر السخنة

استلم شاليهك صف اول على بحر السخنة

(للبيع)

هتستمتع بوقت الراحة فى اجازتك فى شاليهك ، لان شاليهك صف اول على البحر . هتصحى على جمال الطبيعة واله.
القسم: 

150,000 جنيه

19/2/2020
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