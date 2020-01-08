متوفر لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات بكافة المحافظات

(طلب عمل)
|متوفر لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات بكافة المحافظات01145701114 نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية ونوفر جميع عاملات منزليات والشغالات والبيبي سيتر ونوفر جليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونقدم كافة خدمات التمريض المنزلى للتواصل01221796073
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073
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|العنوان:
|الإسكندرية والقاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057285
2,000 جنيه