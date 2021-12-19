(للبيع)
|متخصصون في جميع الأزياء الموحدة 01118689995 (شركة السلام لليونيفورم ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع جميع انواع اليونيفورم بكافه التخصصات المهنية و تصنيع الأحجام المخصصة، الأشكال والألوان وفقا لمتطلبات العميل زي موحد – يونيفورم زي موحد ملابس عمال يونيفورم ملابس زي موحد يونيفورم . مدارس مستشفيات فنادق يونيفورم الطبى – ملابس تمريض – بالطو طبيب يونيفورم مطاعم – ينيفورم مصانع – ينيفورم مطابخ – يونيفورم شركات الأمن شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|meroneseim
|التليفون:
|01118689995
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|العنوان:
|12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115849
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