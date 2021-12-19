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تفاصيل الإعلان
متخصصون في جميع الأزياء الموحدة 01118689995 (شركة السلام لليونيفورم ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع جميع انواع اليونيفورم بكافه التخصصات المهنية و تصنيع الأحجام المخصصة، الأشكال والألوان وفقا لمتطلبات العميل زي موحد – يونيفورم زي موحد ملابس عمال يونيفورم ملابس زي موحد يونيفورم . مدارس مستشفيات فنادق يونيفورم الطبى – ملابس تمريض – بالطو طبيب يونيفورم مطاعم – ينيفورم مصانع – ينيفورم مطابخ – يونيفورم شركات الأمن شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: meroneseim
التليفون: 01118689995

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115849
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مصنع قميص – مصانع يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم )

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الجيزة - مصر

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19/12/2021
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تصنيع بدل استقبال لموظفين الفنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواع.
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19/12/2021
صورة الاعلان: ملابس حضانات - شركة تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

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(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حضانات - شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واح.
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الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

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18/12/2021
صورة الاعلان: مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

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18/12/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم ام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - مصنع توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms - مصنع توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms - مصنع توريد يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: ارواب محاماه - اماكن تصنيع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

ارواب محاماه - اماكن تصنيع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب محاماه - اماكن تصنيع ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى فى شركة فورسيزون لليونيفورم لدينا تشكيلة جديدة من احد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
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