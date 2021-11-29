متخصصون في جميع الأزياء الموحدة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
متخصصون في جميع الأزياء الموحدة 01003358542 شركة 3A لليونيفورم اكبر الشركات المتخصصة فى تصنيع اليونيفورم بأجود انواع القماش واسعار مناسبة . شركة 3A لليونيفورم يوجد امكانية تنفيذ المواصفات والتصميم المطلوب وتطريز او طباعه اللوجو الخاص بالعميل شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: meroneseim
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/11/2021
رقم الإعلان: 2113250
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات- مصنع روب تخرج - في الجيزة مصر

احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات- مصنع روب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات- مصنع روب تخرج خامات عالية من ارواب وكابات التخرج التى تناسب جم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/11/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مدارس -ز ى موحد مدارس (شركة فورسيزون لليونيفورم) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مدارس -ز ى موحد مدارس (شركة فورسيزون لليونيفورم)

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مدارس -ز ى موحد مدارس (شركة فورسيزون لليونيفورم) يونيفورم مدارس بخامات عالية الج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: شهادة مدير جودة معتمد للفترة من 14 الي 18 نوفمبر 2021م - في الجيزة مصر

شهادة مدير جودة معتمد للفترة من 14 الي 18 نوفمبر 2021م

(فرص)

- في الجيزة مصر

شهادة مدير جودة معتمد certified quality manager إدارة الجودة والتميز الادارى بشهادة معتمدة وموثقة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: مشروع تجهيز كيدز اريا - في الجيزة مصر

مشروع تجهيز كيدز اريا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

إحترافية التصميم أكتر شئ بيميزنا . في يونيتد تويز بنقدملك حلول ذكيه لمناطق الألعاب . مشروعك مع يونيت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: متجر بيع ارواب تخرج - روب تخرج - في الجيزة مصر

متجر بيع ارواب تخرج - روب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر بيع ارواب تخرج - روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: شركة 3A لليونيفورم أفضل شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة 3A لليونيفورم أفضل شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة 3A لليونيفورم أفضل شركة يونيفورم فنادق (01200561116 ) تصنع الشركة احدث موديلات يونيفورم الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/10/2021
صورة الاعلان: زي السكيورتي و ملابس الامن شركه 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

زي السكيورتي و ملابس الامن شركه 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي السكيورتي و ملابس الامن شركه 3A لليونيفورم 01200561116 نقدم افضل الموديلات والخامات ليونيفورم ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager