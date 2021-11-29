(للبيع)
|متخصصون في جميع الأزياء الموحدة 01003358542 شركة 3A لليونيفورم اكبر الشركات المتخصصة فى تصنيع اليونيفورم بأجود انواع القماش واسعار مناسبة . شركة 3A لليونيفورم يوجد امكانية تنفيذ المواصفات والتصميم المطلوب وتطريز او طباعه اللوجو الخاص بالعميل شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|meroneseim
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|: 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113250
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