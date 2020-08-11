متخصصون بالزي الموحد شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
متخصصون بالزي الموحد (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بمصانعنا بأى كميات ايا كانت . لدينا ميزة الاستماع الى العميل واستيعاب التصميم الذى يحتاجه وتنفيذه فى مدة وجيزة نتميز بتقديم افضل الخامات من القطن المصري وافضل الموديلات . وتقوم الشركة ايضا بعمل المطبوعات والتطريز وتحرص الشركة على تلبية جميع الطلبات والاغراض المكملة لليونيفورم حتى نقدم الخدمة كاملة ونتشرف بانضمامكم لاسرة عملائنا الكرام المتميزون .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064671
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: موديلات ملابس الاطفال المهنية - في الجيزة مصر

موديلات ملابس الاطفال المهنية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس الاطفال المهنية 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن - زى المطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن - زى المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن - زى المطاعم 01022216888 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج يونيفورم عمال نظافه ملابس يونيفورم للخدم للبيع يونيفورم خدم فى مصر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

9/8/2020
صورة الاعلان: اسعار لاند سكيب - تصميم حديقة منزل 01119959188 - في الجيزة مصر

اسعار لاند سكيب - تصميم حديقة منزل 01119959188

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار لاند سكيب - تصميم حديقة منزل 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: تيشرتات بولو - زى المطاعم - في الجيزة مصر

تيشرتات بولو - زى المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرتات بولو - زى المطاعم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: كاب شيفات - مرايل جلد - في الجيزة مصر

كاب شيفات - مرايل جلد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاب شيفات - مرايل جلد 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager