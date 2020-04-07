متجر يونيفورم مصنع - مصنع افرولات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
متجر يونيفورم مصنع - مصنع افرولات 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك تليفون / 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/4/2020
رقم الإعلان: 2057448
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس

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- في الجيزة مصر

مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: توريد زى موحد شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

توريد زى موحد شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد زى موحد ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خادمات - في الجيزة مصر

يونيفورم خادمات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خادمات 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموحدة بجودة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/4/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/4/2020
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صورة الاعلان: مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا - في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: gown graduation - caps graduation - في الجيزة مصر

gown graduation - caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduation - caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Ro.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform بالطو طبيب زى طبى سكراب طبي متجر المظهر الطبي الزى الطبي شركة السلام للملابس الطب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: مصنع زى مدرسي - يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي - يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي - يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/4/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم زي السكيورتي و ملابس الامن يونيفورم الأمن بدلة.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: مصنع زى موحد - شركات بيع يونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع زى موحد - شركات بيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى موحد - شركات بيع يونيفورم 01200561116 مصنع بنطلون اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت شركات يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم جينز (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم جينز (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم جينز (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/3/2020
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