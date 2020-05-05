مبلط في الرياض , بلاط , مبلط بالرياض

(فرص)
|متخصصون بأعمال اللياسة وتركيب البلاط 0544119979 لياسه بلاط مليسين بلاطين هنود مطلوب ابي مليس مبلط ترميم تشطيب بناء مقاولات مؤسسة ماجد للمقاولات العامة الرياض متخصصون باعمال اللياسة وتركيب البلاط * سيراميك , رخام , بورسلان , قيشاني , ارضيات , حمامات , بلاط يوجد لدينا عمالة فنية مليسون وبلاطين شغلهم نظيف مباشر مع المؤسسة جوال 0544119979 . مليس , مبلط , لياسه , لياسة , تلييس , مليسين , مقاول لياسه , مقاول لياسة , مليس هندي , مليسين هنود
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mqaool
|التليفون:
|0544119979
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058960
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
100 ريال
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