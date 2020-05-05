مبلط في الرياض , بلاط , مبلط بالرياض

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تفاصيل الإعلان
متخصصون بأعمال اللياسة وتركيب البلاط 0544119979 لياسه بلاط مليسين بلاطين هنود مطلوب ابي مليس مبلط ترميم تشطيب بناء مقاولات مؤسسة ماجد للمقاولات العامة الرياض متخصصون باعمال اللياسة وتركيب البلاط * سيراميك , رخام , بورسلان , قيشاني , ارضيات , حمامات , بلاط يوجد لدينا عمالة فنية مليسون وبلاطين شغلهم نظيف مباشر مع المؤسسة جوال 0544119979 . مليس , مبلط , لياسه , لياسة , تلييس , مليسين , مقاول لياسه , مقاول لياسة , مليس هندي , مليسين هنود
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mqaool
التليفون: 0544119979

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/5/2020
رقم الإعلان: 2058960
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

(للبيع)

نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات خصومات كبرى . . . تسعير المشاريع عقود المقاولات المشتريات ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

5/5/2020
صورة الاعلان: نظام الملاذ للنقل

نظام الملاذ للنقل

(للبيع)

خصومات كبرى . . . ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/5/2020
صورة الاعلان: رؤوس ألمانية بحالة نظيفة جداا للبيع بجدة

رؤوس ألمانية بحالة نظيفة جداا للبيع بجدة

(للبيع)

رؤوس ألمانية بحالة نظيفة جداا للبيع بجدة رقم العرض هو 422144 شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 موديل : 20.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

4/5/2020
صورة الاعلان: شاشات اعلانية دعائية باسعارمناسبة

شاشات اعلانية دعائية باسعارمناسبة

(للبيع)

شاشات الخدمة الذاتية الاعلانية الرقمية التفاعلية الدعائية للبيع منها من هو افقى ومنها راسى جميع الاح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/5/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع .
القسم: 

اتصل

3/5/2020
صورة الاعلان: نظام الملاذ لشركات المقاولات

نظام الملاذ لشركات المقاولات

(للبيع)

خصومات كبرى . . . تسعير المشاريع عقود المقاولات المشتريات استلام وصرف المواد المستخلصات المحا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

2/5/2020
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صورة الاعلان: نظام الملاذ (ERP) للنقل

نظام الملاذ (ERP) للنقل

(للبيع)

خصومات كبرى . . . ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود الورش .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

1/5/2020
صورة الاعلان: نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

(للبيع)

خصومات كبرى . . . تسعير المشاريع عقود المقاولات المشتريات استلام وصرف المواد المستخلصات المحاسبة ش.

اتصل

30/4/2020
صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

متخصصون للمساعدة في عمل الأبحاث والتقاريروالتكاليف الجامعية والأبحاث التكميلية ورسائل الماجستير ، وع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/4/2020
صورة الاعلان: برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور

برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور

(للبيع)

برادة نظيف بأبعاد ممتازة يطلبها الجميع للبيع برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور مواص.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

30/4/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة نظيفة شاحنه موديل : 2013 مرسيدس اكتروس 1842 mp4-

للبيع بحالة نظيفة شاحنه موديل : 2013 مرسيدس اكتروس 1842 mp4-

(للبيع)

للبيع بحالة نظيفة شاحنه موديل : 2013 مرسيدس اكتروس 1842 mp4- رقم العرض هو 421139 الجير بوكس : ثنائي.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

27/4/2020
صورة الاعلان: برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl400e موديل 2006

برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl400e موديل 2006

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 414068 برادة شيمتز مع مب.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

27/4/2020
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

نحن مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء بالرياض يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

27/4/2020
صورة الاعلان: مصنع تحليه المياه ببيتك

مصنع تحليه المياه ببيتك

(للبيع)

*مصنع تحلية مياه في منزلك* احصل على مصنع تحلية مياة داخل منزلك ولا داعي لشراء المياة من خارج المنزل.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

25/4/2020
صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

متخصصون للمساعدة في إعداد الأبحاث والتقاريروالتكاليف الجامعية والأبحاث التكميلية ورسائل الماجستير ، .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/4/2020
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