(فرصة عمل)
|تعلن شركة زهرة الحجاز للتوظيف بالخارج ترخيص رقم 400 عن توفر فرص عمل لكبري شركات تقنية المعلومات و الاتصالات #المدينة المنورة #السعودية : #مبرمج_ومصمم _تطبيقات_ابل_واندرويد الشروط : •خبرة لاتقل عن 5 سنوات •يجيد اللغة الانجليزية بامتياز •يجيد تحليل النظم و برمجة التطبيقات المواقع و ادارة المشاريع المميزات : •توفير السكن •توفير الاقامة •توفير التامين الصحى •توفير تذاكر الطيران •الرجاء ارسال السير الذاتيه على الايميل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.c
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
|التليفون:
|01017913335
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|العنوان:
|34 أ شارع الحجاز - برج التجاريين الدور 2 المدخل الخلفي - ميدان المحكمة - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061488
1 جنيه