#مبرمج_ومصمم _تطبيقات_ابل_واندرويد

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة زهرة الحجاز للتوظيف بالخارج ترخيص رقم 400 عن توفر فرص عمل لكبري شركات تقنية المعلومات و الاتصالات #المدينة المنورة #السعودية : #مبرمج_ومصمم _تطبيقات_ابل_واندرويد الشروط : •خبرة لاتقل عن 5 سنوات •يجيد اللغة الانجليزية بامتياز •يجيد تحليل النظم و برمجة التطبيقات المواقع و ادارة المشاريع المميزات : •توفير السكن •توفير الاقامة •توفير التامين الصحى •توفير تذاكر الطيران •الرجاء ارسال السير الذاتيه على الايميل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.c
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
التليفون: 01017913335

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العنوان: 34 أ شارع الحجاز - برج التجاريين الدور 2 المدخل الخلفي - ميدان المحكمة - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2020
رقم الإعلان: 2061488
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صورة الاعلان: وظائف بكبرى المجموعات لشركتها فى المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه - في القاهرة مصر

وظائف بكبرى المجموعات لشركتها فى المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

وظائف بكبرى المجموعات لشركتها فى المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه والدعاية والاعلان لفروعها بم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2020
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