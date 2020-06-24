تعلن شركة زهرة الحجاز للتوظيف بالخارج ترخيص رقم 400 عن توفر فرص عمل لكبري شركات تقنية المعلومات و الاتصالات #المدينة المنورة #السعودية : #مبرمج_ومصمم _تطبيقات_ابل_واندرويد الشروط : •خبرة لاتقل عن 5 سنوات •يجيد اللغة الانجليزية بامتياز •يجيد تحليل النظم و برمجة التطبيقات المواقع و ادارة المشاريع المميزات : •توفير السكن •توفير الاقامة •توفير التامين الصحى •توفير تذاكر الطيران •الرجاء ارسال السير الذاتيه على الايميل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.c