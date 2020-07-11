مباشرين قهوة جده

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تفاصيل الإعلان
مجموعه الدله الذهبيه للقهوه العربيه بجده وخارج متيمزون في مجال الضيافه 1_يوجد_ لدينا_ معلمين_ ومعلمات_ القهوه_ والشاي بانواعها_ 2_.يوجد_ لدينا _مباشرين_ مباشرات_ القهوه_ والشاي_ الزي الرسمي_ ولديهم_ خبره في_ مجال_ الضيافه 3. يوجد_ لدينا عده_ كامله _ ذهبيه_ وقضيه 4متميزون_ بتقديم_ القهوه_ والشاي_ بانواعها_ يقدمون_ قهوه _عربي وقهوه_ تركي _و قهوه امريكي_ وكابتشينو_ و نسكافيه شاي_ احمر_ شاي اخضر _و شاي_ بنعناع_ و شاي اناناس_ مع_ الزنجبيل و متميزون_ بالزي من مباشرين_ مباشرات رجال_ ون
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مباشرين قهوة جده 0555048727
التليفون: 0555048727

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مباشرين قهوة جده 0555048727- جده حي الزهراء شارع حلمي
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 ريال
تاريخ الإعلان: 12/7/2020
رقم الإعلان: 2062751
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لمحبي المركبات النظيفة والسعر المناسب . شميتز 2011

لمحبي المركبات النظيفة والسعر المناسب . شميتز 2011

(للبيع)

لمحبي المركبات النظيفة والسعر المناسب براده شيمتز مع مبرد كارير فيكتور 1550 موديل 2011 رقم العرض هو .
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

11/7/2020
صورة الاعلان: اجهزة كاشير نقاط بيع برامج تدعم القيمه المضافه لجميع المجلات Point of sale

اجهزة كاشير نقاط بيع برامج تدعم القيمه المضافه لجميع المجلات Point of sale

(للبيع)

(( شاشة تاتش سكرين موديل 1503 + برنامج مطاعم او كوفي شوب + درج كاشير 5 خانات + طابعة ايصالات USB )).

1 ريال

11/7/2020
صورة الاعلان: موقع سوق السيارات

موقع سوق السيارات

(للبيع)

موقع سوق السيارات حراج السيارات السعودية | سوق السيارات هو موقع متخصص في بيع وشراء السيارات، يقدم .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/7/2020
صورة الاعلان: كمامات قفازات معقمات

كمامات قفازات معقمات

(للبيع)

للبيع كمامات زرقاء ثلاثة طبقات جودة عاليه الكرتون 50 حبه ب 29 ثلاثة علب الحبة ب 26 معقم 250 مل سعر .
العنوان:

مكة - السعودية

10 ريال

9/7/2020
صورة الاعلان: تفتيش الحقائب في المطار

تفتيش الحقائب في المطار

(للبيع)

لاشك في أن التدابير الأمنية في المطارات هي أكثر ما يزعجك خلال رحلتك الجوية، فبعد قضائك لمدة ساعة أو.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

9/7/2020
صورة الاعلان: برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد كارير فيكتور للبيع بسعر ممتاز

برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد كارير فيكتور للبيع بسعر ممتاز

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض هو 715089 برادة شيرو موديل 2008 مع مبر.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

8/7/2020
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صورة الاعلان: تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

(طلب عمل)

نقدم لكم أفضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-م.
القسم: 

500 ريال

8/7/2020
صورة الاعلان: افضل شاشات تفاعلية لعام 2020 تساعدك في العديد من المهام

افضل شاشات تفاعلية لعام 2020 تساعدك في العديد من المهام

(للبيع)

افضل شاشات تفاعلية لعام 2020 تساعدك في العديد من المهام إن من أقوى النقاط التي تتفوق فيها الشاشات .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: باقات مجانية و مخفضة لتصميم موقعك مع افضل شركة تصميم مواقع في السعودية

باقات مجانية و مخفضة لتصميم موقعك مع افضل شركة تصميم مواقع في السعودية

(للبيع)

باقات مجانية و مخفضة لتصميم موقعك مع افضل شركة تصميم مواقع في السعودية لا تضيع وقتك و اموالك فى شرك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: تصاميم معمارية بأفضل جودة وأقل الأسعار

تصاميم معمارية بأفضل جودة وأقل الأسعار

(طلب عمل)

أنا مهندس معماري . خبرة في مجال الهندسة المعمارية والديكورات الداخلية وبأفضل جودة وأقل الأسعار أبحث.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين

مطلوب محاسبين

(فرصة عمل)

-تطبيق النظام المحاسبي الموضوع للشركة سواء كان موضوع من قبل صاحب .العمل أو المحاسب نفسه ويجب تطبيقه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: كول سنتر

كول سنتر

(فرصة عمل)

-استقبال جميع الاستعلامات والشكاوى الواردة من العملاء وسرعة الاستجابة لها -التعامل الجيد مع المستع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: شاحنة مرسيدس بحالة ممتازة لن تكلفك ريال إضافي بعد الشراء

شاحنة مرسيدس بحالة ممتازة لن تكلفك ريال إضافي بعد الشراء

(للبيع)

شاحنة مرسيدس بحالة ممتازة لن تكلفك ريال إضافي بعد الشراء رقم العرض هو 620144 شاحنه مرسيدس اكتروس 184.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

7/7/2020
صورة الاعلان: مدخل البيانات

مدخل البيانات

(طلب عمل)

طباعة ممتازه وحفظ البيانات والارشفه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: زيت زيتون الجوف

زيت زيتون الجوف

(للبيع)

زيت زيتون الجوف عضوي من افضل واجود مزارع الجوف درجه الحموضه لاتتجاوز 0.5٪.
العنوان:

الجوف - السعودية
القسم: 

اتصل

7/7/2020
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