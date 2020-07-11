(فرصة عمل)
|مجموعه الدله الذهبيه للقهوه العربيه بجده وخارج متيمزون في مجال الضيافه 1_يوجد_ لدينا_ معلمين_ ومعلمات_ القهوه_ والشاي بانواعها_ 2_.يوجد_ لدينا _مباشرين_ مباشرات_ القهوه_ والشاي_ الزي الرسمي_ ولديهم_ خبره في_ مجال_ الضيافه 3. يوجد_ لدينا عده_ كامله _ ذهبيه_ وقضيه 4متميزون_ بتقديم_ القهوه_ والشاي_ بانواعها_ يقدمون_ قهوه _عربي وقهوه_ تركي _و قهوه امريكي_ وكابتشينو_ و نسكافيه شاي_ احمر_ شاي اخضر _و شاي_ بنعناع_ و شاي اناناس_ مع_ الزنجبيل و متميزون_ بالزي من مباشرين_ مباشرات رجال_ ون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مباشرين قهوة جده 0555048727
|التليفون:
|0555048727
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|العنوان:
|مباشرين قهوة جده 0555048727- جده حي الزهراء شارع حلمي
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062751
1 ريال
1 ريال
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10 ريال
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1 ريال
500 ريال
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1 ريال
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