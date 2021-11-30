::: ماكينة Tape Winder ::: 🔥 تقوم بتجميع الخيوط على بكر خاص يستخدم فيما بعد في النول 💯✅ ⚠️ لكل أصحاب المشاريع أو اللي حابب يبدأ مشروعه، خليكم متابعين سلسلة خط إنتاج الشكائر المنسوجة بالتفصيل في الأيام الجاية 🤩🔥 📞 لأي استفسار يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : www.elgohary-eg.com أو زيارة صفحتنا على الفيس بوك: www.facebook.com/ElGohary.Co 📧 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@daltexeg.com 📺 او زيارة قناتنا على يوتيوب: https: