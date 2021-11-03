{ ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية } 🔥 = تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم. 👌 = يتم تغير القالب على الشكل المطلوب.💯 = تقوم بتصنيع من اول العلب الصغيرة الى علب الوجبات الكبيرة.✅ ⚠️فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@daltexeg.com أو زيارة صفحتنا على الفيس بوك: h