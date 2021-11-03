(للبيع)
|{ ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية } 🔥 = تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم. 👌 = يتم تغير القالب على الشكل المطلوب.💯 = تقوم بتصنيع من اول العلب الصغيرة الى علب الوجبات الكبيرة.✅ ⚠️فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@daltexeg.com أو زيارة صفحتنا على الفيس بوك: h
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112691
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