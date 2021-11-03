{ ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية } 🔥

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صورة الاعلان: { ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية } 🔥 - في كفر الشيخ مصر

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{ ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية } 🔥 = تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم. 👌 = يتم تغير القالب على الشكل المطلوب.💯 = تقوم بتصنيع من اول العلب الصغيرة الى علب الوجبات الكبيرة.✅ ⚠️فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@daltexeg.com أو زيارة صفحتنا على الفيس بوك: h
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01001160396

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العنوان: القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112691
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صورة الاعلان: ماكينة تصنيع العلب الكرتونية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع العلب الكرتونية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية 🔥 شركة دالتكس ايجيبت بتقدم لكل الشباب و رجال الاعمال الراغبين .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

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3/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع اكواب البوب كورن وعلب الكشري - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع اكواب البوب كورن وعلب الكشري

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية آلة تشكيل أكواب البوب كورن Pop corn وعلب الكش.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

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12/10/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة صنع الاكواب الورقية من 80 الي 90 كوب / دقيقة الموصفات : - معدلات الهدر بسيطة . - الماكينة به.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

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15/9/2021
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