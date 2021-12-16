مؤسسة_الطريق_المستقيم (ViaRecta)

(فرص)
|إعادة تأهيل وترميم العديد من الأبنية الخدمية والدينية والحكومية #مؤسسة_الطريق_المستقيم مؤسسة غير حكومية تنموية إغاثية إنسانية غير ربحية تقدم الدعم النفسي والتوعية الاجتماعية للأطفال والشباب المتضررين والنازحين وتمويل ودعم المشاريع الصغيرة الإنتاجية للمتضررين رابط موقع المؤسسة: يمكنكم التواصل مع المؤسسة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي: صفحة الفيسبوك: تويتر: أنستغرام: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مؤسسة الطريق المستقيم
|التليفون:
|0113315320
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|العنوان:
|شارع شكيب ارسلان- دمشق
دمشق - سوريا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115521
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350,000 ليره
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