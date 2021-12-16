#مؤسسة_الطريق_المستقيم (ViaRecta)

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تفاصيل الإعلان
إعادة تأهيل وترميم العديد من الأبنية الخدمية والدينية والحكومية #مؤسسة_الطريق_المستقيم مؤسسة غير حكومية تنموية إغاثية إنسانية غير ربحية تقدم الدعم النفسي والتوعية الاجتماعية للأطفال والشباب المتضررين والنازحين وتمويل ودعم المشاريع الصغيرة الإنتاجية للمتضررين رابط موقع المؤسسة: يمكنكم التواصل مع المؤسسة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي: صفحة الفيسبوك: تويتر: أنستغرام: /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسة الطريق المستقيم
التليفون: 0113315320

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العنوان: شارع شكيب ارسلان- دمشق
دمشق -

سوريا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/12/2021
رقم الإعلان: 2115521
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