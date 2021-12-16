مؤسسة_الطريق_المستقيم (ViaRecta)

إعادة تأهيل وترميم العديد من الأبنية الخدمية والدينية والحكومية #مؤسسة_الطريق_المستقيم مؤسسة غير حكومية تنموية إغاثية إنسانية غير ربحية تقدم الدعم النفسي والتوعية الاجتماعية للأطفال والشباب المتضررين والنازحين وتمويل ودعم المشاريع الصغيرة الإنتاجية للمتضررين رابط موقع المؤسسة: يمكنكم التواصل مع المؤسسة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي: صفحة الفيسبوك: تويتر: أنستغرام: /