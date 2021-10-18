مؤسسة الخيام للمظلات والخيام بالرياض بخصم 25 %

مؤسسة الخيام للمظلات و الخيام و تخصصت في مجال المقاولات العامة والبناء والإنشاء والترميم ، وقد استطاعت أن تحقق قفزة نوعية على مستوى الأنشطة والإنجازات وذلك على مستوى عدد العملاء في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بفضل اعتمادها على مفهوم الجودة الشاملة كمعيار وقيمة تؤطر عملها، وعلى رضى العميل كهدف أسمى تسعى لتحقيقه. الخيام للمظلات والخيام