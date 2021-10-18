مؤسسة الخيام للمظلات والخيام بالرياض بخصم 25 %

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صورة الاعلان: مؤسسة الخيام للمظلات والخيام بالرياض بخصم 25 % - في الرياض السعودية

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مؤسسة الخيام للمظلات و الخيام و تخصصت في مجال المقاولات العامة والبناء والإنشاء والترميم ، وقد استطاعت أن تحقق قفزة نوعية على مستوى الأنشطة والإنجازات وذلك على مستوى عدد العملاء في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بفضل اعتمادها على مفهوم الجودة الشاملة كمعيار وقيمة تؤطر عملها، وعلى رضى العميل كهدف أسمى تسعى لتحقيقه. الخيام للمظلات والخيام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسة الخيام للمظلات والخيام
التليفون: 0555724894

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 ريال
تاريخ الإعلان: 18/11/2021
رقم الإعلان: 2111890
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صورة الاعلان: مظلات وسواتر المدينة المنورة بخصم 25 % - في الرياض السعودية

مظلات وسواتر المدينة المنورة بخصم 25 %

(فرص)

- في الرياض السعودية

مظلات وسواتر المدينة المنورة بخصم 25 % | 0507514374 مظلات وسواتر المدينة المنورة و بالرياض وجدة وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

300 ريال

18/10/2021
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