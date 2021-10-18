مؤسسة الخيام للمظلات والخيام بالرياض بخصم 25 %

(فرص)
|مؤسسة الخيام للمظلات و الخيام و تخصصت في مجال المقاولات العامة والبناء والإنشاء والترميم ، وقد استطاعت أن تحقق قفزة نوعية على مستوى الأنشطة والإنجازات وذلك على مستوى عدد العملاء في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بفضل اعتمادها على مفهوم الجودة الشاملة كمعيار وقيمة تؤطر عملها، وعلى رضى العميل كهدف أسمى تسعى لتحقيقه. الخيام للمظلات والخيام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مؤسسة الخيام للمظلات والخيام
|التليفون:
|0555724894
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111890
300 ريال