ليموزين مطار برج العرب ليمـ((البزم جروب))ـوزين

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ليموزين مطار برج العرب ليمـ((البزم جروب))ـوزين - في الإسكندرية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مرحباً بكم في شركة ليمـ(( البزم جروب ))ـوزين لدينا فئات متنوعة من السيارات ووكلاء أوبر مباشر بدون مكتب ولا عمولات إبعتلنا الفيش الجنائي والرخصة على الواتس آب وإعمل فلوس بعربيتك خلال 24 ساعة بدون تحليل مخدرات وبدون فحص ناسيتا فئة الليموزين سيارات سيدان حديثة مكيفة موديلات من 2016 إلي 2020 متواجده بالسائق في جميع المطارات المصرية مطار القاهرة - مطار النزهة - مطار برج العرب الجديد - مطار برج العرب القديم - مطار شرم الشيخ - مطار الغردقة – مطار العلمين الفئة المميزة ((VIP)) سي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bzm
التليفون: +01000670082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Elgeish- Alex
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/5/2020
رقم الإعلان: 2059016
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق _(شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم فنادق _(شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم فنادق _(شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) أفضل شركة يونيفورم فنادق,توريد يونيفورم فنادق,.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: Jump suit from Caterer's

Jump suit from Caterer's

(للبيع)

Jump suit from Caterer's, protect your children skin and purchase a jumpsuit from carter's a.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: خط انتاج بطاطس نصف مقلية

خط انتاج بطاطس نصف مقلية

(للبيع)

خط انتاج شيبسى وبطاطس نصف مقلية تصنيع الشركة الهندسية ستيل الخط صناعة مصرية 100% ضمان عام ضد عيوب ا.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: Enjoy a t-shirt from Levis

Enjoy a t-shirt from Levis

(للبيع)

Enjoy a t-shirt from Levis for boys all sizes available medium and small and large and enjoy the sho.
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: American eagle pants for men

American eagle pants for men

(للبيع)

Hatolna offer you special prices to buy American eagle pants all sizes are available enjoy good mate.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: Back Pack from Nike

Back Pack from Nike

(للبيع)

Hatolna will purchase from any online store like amazon or ebay or any other online store and all wh.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

7/5/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: Sandal from forever 21

Sandal from forever 21

(للبيع)

Enjoy the summer with forever 21 sandal, enjoy High quality from original brand like forever 21 and .
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: Shoes from forever 21

Shoes from forever 21

(للبيع)

Enjoy shoes from forever 21 with heels different colors available, different styles and prices to sa.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: Sephora rouge matte lipstick

Sephora rouge matte lipstick

(للبيع)

Sephora rouge matte lipstick Hatolna help you to enjoy cheapest prices and purchase original brands .
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فى مصر _شركة 3A لليونيفورم يونيفورم شركة 3A

شركات يونيفورم فى مصر _شركة 3A لليونيفورم يونيفورم شركة 3A

(للبيع)

شركات يونيفورم فى مصر _شركة 3A لليونيفورم (01200561116 )يونيفورم شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصني.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: توريد للفنادق _( السلام للتوريدات الفندقية )

توريد للفنادق _( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

توريد للفنادق _( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499) متخصصون فى توريد جميع مستلزمات الفنادق من (.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بدون فوائد أو عمولات ببنها

شقق للبيع بدون فوائد أو عمولات ببنها

(للبيع)

👈.امتلك شقتك بافضل مناطق بنها.بدون عمولات او فوايد!!✨ 🔸مساحات (115ـ125ـ135-1.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K30

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K30

(للبيع)

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K30 يسر شركة Royal Surveillance syste.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية

(للبيع)

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 العنوان: جمهور.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

893 جنيه

7/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager