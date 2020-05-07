ليموزين مطار برج العرب ليمـ((البزم جروب))ـوزين

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Bzm
|التليفون:
|+01000670082
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|العنوان:
|Elgeish- Alex
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059016
1,111 جنيه
600 جنيه
3,000,000 جنيه
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600 جنيه
600 جنيه
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اتصل
893 جنيه