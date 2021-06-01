ليموزين مطار برج العرب

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ليموزين مطار برج العرب - في الإسكندرية مصر

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إحجز خدمة التوصيل من وإلى مطار برج العرب ومطار القاهرة الدولي. الدعاء ليموزين الاسكندرية 01229909600 #اسعار_ليموزين_مطار_برج_العرب #حجز_ليموزين_مطار_برج_العرب #ايجار_سيارات_مصر حجز سيارة كبيرة اون لاين #تاكسي_مطار_برج_العرب #توصيل_لمطار_برج_العرب _ ليموزين مطار برج العرب الاسكندرية _ ليموزين المطار _ليموزين مطار برج العرب سائقون ذو خبرة فى تقديم كافة وسائل الأمان والراحة للعميل والإلتزام بالمواعيد . #للحجز_والاستعلام01229999600 ::توصيل مطارات سواء بسيارات ملاكي او سيارات فئة 14 راكب و 11 راكب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01229909600

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العنوان: 248 ش جمال عبد الناصر ميامي- المنتزة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/6/2021
رقم الإعلان: 2095830
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صورة الاعلان: الدعاء ليموزين تأجير سيارات زفاف - في الإسكندرية مصر

الدعاء ليموزين تأجير سيارات زفاف

(مطلوب للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

الدعاء ليموزين وسيارات الزفاف /01229909600 035526289 العنوان/ 21ش د. محمد عوض الله متفرع من طريق الج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: استثمر عربيتك باعلي سعر مع كبري شركات المقاولات - في الإسكندرية مصر

استثمر عربيتك باعلي سعر مع كبري شركات المقاولات

(مطلوب للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

دلوقتي تقدر تستثمر عربيتك مع كبري شركات المقاولات وتاجرها باعلي سعر تتحمل الشركة كافة التكاليف من صي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: زود دخلك معانا بعربيتك مع شركة الوطنية للمقاولات بسعر عالي - في الإسكندرية مصر

زود دخلك معانا بعربيتك مع شركة الوطنية للمقاولات بسعر عالي

(مطلوب للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

دلوقتي تقدر تزود دخلك باعلي سعر من خلال شركة الوطنية للمقاولات بعربيتك الشركة بتتحمل كافة التكاليف م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: lمطلوب للإيجار - في الإسكندرية مصر

lمطلوب للإيجار

(مطلوب للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

سيارة suv mpv cross over كاملة أوتوماتيك يفضل أن يكون بها الغاز الطبيعى للعمل بها فى أوبر وكريم والإ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

9/5/2021
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