ليموزين مطار برج العرب

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تفاصيل الإعلان
إحجز خدمة التوصيل من وإلى مطار برج العرب ومطار القاهرة الدولي. الدعاء ليموزين الاسكندرية 01229909600 #اسعار_ليموزين_مطار_برج_العرب #حجز_ليموزين_مطار_برج_العرب #ايجار_سيارات_مصر حجز سيارة كبيرة اون لاين #تاكسي_مطار_برج_العرب #توصيل_لمطار_برج_العرب _ ليموزين مطار برج العرب الاسكندرية _ ليموزين المطار _ليموزين مطار برج العرب سائقون ذو خبرة فى تقديم كافة وسائل الأمان والراحة للعميل والإلتزام بالمواعيد . #للحجز_والاستعلام01229999600 ::توصيل مطارات سواء بسيارات ملاكي او سيارات فئة 14 راكب و 11 راكب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد محمد
التليفون: 01229909600

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العنوان: 248 ش جمال عبد الناصر ميامي- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/2/2020
رقم الإعلان: 2054497
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة بارخص سعر للمتر متشطب بحدائق الاهرام

شقة بارخص سعر للمتر متشطب بحدائق الاهرام

(للبيع)

شقة 125 م خلفى منطقة و 2 غرفة 1 حمام مطبخ رسيبشن 3 قطع تتميز ب - الشقة سوبر لوكس - تحميل قديم - ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

480,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: شقة واجهة بموقع مميزالبوابة الرابعة حدائق الاهرام

شقة واجهة بموقع مميزالبوابة الرابعة حدائق الاهرام

(للبيع)

شقة 185 متر منطقة ن 3 غرف - 2 حمام - مطبخ - رسيبشن 3 قطعة - بلكونة - الشقة محارة و حلوق - الشقة على.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

629,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: قطعة ارض فضاء مساحة 650 متر علي بعد امتار من الدائري بالقرب من كارفور

قطعة ارض فضاء مساحة 650 متر علي بعد امتار من الدائري بالقرب من كارفور

(للبيع)

قطعة ارض فضاء مساحة 650 متر علي بعد امتار من الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون بالجوار من المدرس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: فرصه رائعه قطعة ارض على الطريق الدائرى بالاسكندريه وعلي بعد امتار من المدرس

فرصه رائعه قطعة ارض على الطريق الدائرى بالاسكندريه وعلي بعد امتار من المدرس

(للبيع)

فرصه رائعه قطعة ارض على الطريق الدائرى بالاسكندريه وعلي بعد امتار من المدرسه المصريه الامريكية وبا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: قطع اراضي بالاسكندريه تصلح لجميع الاغراض في البناء /تجاريه/ سكنيه/ صناعية

قطع اراضي بالاسكندريه تصلح لجميع الاغراض في البناء /تجاريه/ سكنيه/ صناعية

(للبيع)

قطع اراضي بالاسكندريه تصلح لجميع الاغراض في البناء /تجاريه/ سكنيه/ صناعية في مكان هادئ جدا وبعيد عن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,900 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالا

علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالا

(للبيع)

علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالاسكندريه بمساحات تبدأ من .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

28/2/2020
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صورة الاعلان: الجمال اللى بتحلم بيه هتلاقيه فى السخنة

الجمال اللى بتحلم بيه هتلاقيه فى السخنة

(للبيع)

الجمال اللى بتحلم بيه هتلاقيه عندنا فى بالم بيتش السخنة باجمل شاطئ رملى وقريب من اجمل اكوا بارك وحما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

328,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: وقتك للاستثمار دلوقتى بامتلاك شاليه فى السخنة

وقتك للاستثمار دلوقتى بامتلاك شاليه فى السخنة

(للبيع)

استثمر دلوقتى فى السخنة وعيش وسط افضل الخدماتك كافيهات واكوا بارك ومطاعم وسينمات وامتلك شاليه 115م ت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: هتلعب مع صحابك ع اجمل شاطئ فى راس سدر

هتلعب مع صحابك ع اجمل شاطئ فى راس سدر

(للبيع)

استمتع مع صحابك باجمل شاطئ رملى فى راس سدر وخليك قريب من منطقة الملاعب وكافيهات واكوا بارك وحمامات س.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى وقريب من مرسى اليخوت فى راس سدر

شاليه استلام فورى وقريب من مرسى اليخوت فى راس سدر

(للبيع)

شاليهك جاهز وع المفتاح فى راس سدر قريب من خدماتك مرسى اليخوت عشان تاخد جولة فى اجمل بحر وتستمتع بافخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: روعة التشطيبات وأناقة الديكورات اللي هتغير شكل حياتك من تروهوم

روعة التشطيبات وأناقة الديكورات اللي هتغير شكل حياتك من تروهوم

(للبيع)

لو عاوز تغير شكل حياتك . وبتدور على الراحة والرفاهية . لو نفسك تعيش في مكان أنيق . ويبقى بيتك مص.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك بدون فوائد في العاصمة الادارية الجديدة

امتلك محلك بدون فوائد في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

امتلك محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادتك بالعاصمة واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك

امتلك عيادتك بالعاصمة واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك

(للبيع)

امتلك عيادة المستقبل في العاصمة الادارية الجديدة واضمن مستقبل اولادك في موقع مميز جدا بالحي المالي و.
العنوان:

القاهرة - مصر

116,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي علاج طبيعي للعمل بمركز بالرياض

مطلوب اخصائي علاج طبيعي للعمل بمركز بالرياض

(فرصة عمل)

مطلوب اخصائي علاج طبيعي للعمل بمركز بالرياض مسمى التاشيره اختصاصي معالجة طبيعية المميزات المطلوبة .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: مكتبك الاداري امام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة

مكتبك الاداري امام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة

(للتقسيط)

امتلك مكتبك الاداري بموقعه المميز جدا بالعاصمة الادارية الجديدة ويقع امام وزارة المالية مباشرة وامام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

28/2/2020
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