ليموزين مطار برج العرب

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد محمد
|التليفون:
|01229909600
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|العنوان:
|248 ش جمال عبد الناصر ميامي- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054497
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