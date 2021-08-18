لمصنع صناعة الصخور والرخام الحجر الطبيعي بالسعودية - الرياض :- مطلوب فوراً:- 📌::{{● مناديب مبيعات●}}::📌 ✅- خبرة سابقة فى مجال الرخام / الصخور / الحجر الطبيعى / مواد البناء .او شبيها بالمجال ✅- العمر لايذيد عن 30 سنة - حسن المظهر الراتب 1500ريال اول سنة + 3% على المشروع وتانى سنة الراتب 2000ريال . برجاء الحضور الى مقر الشركة يوم الاحد الموافق 22/8/2021 الساعة 12 ظهرا ✅ الاتصال يوميا من 10ص : 4 م ماعدا الجمعه والسبت ✅ للاستفسار:- 01020001563