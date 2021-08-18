(طلب عمل)
|لمصنع صناعة الصخور والرخام الحجر الطبيعي بالسعودية - الرياض :- مطلوب فوراً:- 📌::{{● مناديب مبيعات●}}::📌 ✅- خبرة سابقة فى مجال الرخام / الصخور / الحجر الطبيعى / مواد البناء .او شبيها بالمجال ✅- العمر لايذيد عن 30 سنة - حسن المظهر الراتب 1500ريال اول سنة + 3% على المشروع وتانى سنة الراتب 2000ريال . برجاء الحضور الى مقر الشركة يوم الاحد الموافق 22/8/2021 الساعة 12 ظهرا ✅ الاتصال يوميا من 10ص : 4 م ماعدا الجمعه والسبت ✅ للاستفسار:- 01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102897
اتصل
2,500 ريال
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
11 ريال
اتصل