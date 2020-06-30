للبيع مزرعه مسورة بمنطقة الخزنة فيها مباني داخليه راحة ثلاث غرف ومجلس

للبيع مزرعه مسورة بمنطقة الخزنة مساحة المزرعه ( 210.519.71 قدم ) المزرعه عليه سور من البريكست وفيها مباني داخليه دور واحد تتكون من استراحة ثلاث غرف ومجلس وفي ملحق للعمال المزرعه فيها مياة وكهرباء ومزروعه بالكامل ويوجد بها نخيل متنوع السعر ( 1.700.000 درهم ) للتواصل:- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازية 0526988864