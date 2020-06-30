للبيع مزرعه مسورة بمنطقة الخزنة فيها مباني داخليه راحة ثلاث غرف ومجلس

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع مزرعه مسورة بمنطقة الخزنة مساحة المزرعه ( 210.519.71 قدم ) المزرعه عليه سور من البريكست وفيها مباني داخليه دور واحد تتكون من استراحة ثلاث غرف ومجلس وفي ملحق للعمال المزرعه فيها مياة وكهرباء ومزروعه بالكامل ويوجد بها نخيل متنوع السعر ( 1.700.000 درهم ) للتواصل:- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازية 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الخزنه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/8/2020
رقم الإعلان: 2064876
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