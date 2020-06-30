للبيع مزرعه مسورة بمنطقة الخزنة فيها مباني داخليه راحة ثلاث غرف ومجلس

(للبيع)
|للبيع مزرعه مسورة بمنطقة الخزنة مساحة المزرعه ( 210.519.71 قدم ) المزرعه عليه سور من البريكست وفيها مباني داخليه دور واحد تتكون من استراحة ثلاث غرف ومجلس وفي ملحق للعمال المزرعه فيها مياة وكهرباء ومزروعه بالكامل ويوجد بها نخيل متنوع السعر ( 1.700.000 درهم ) للتواصل:- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الخزنه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064876
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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