للبيع فيلا واسعة بمساحة 7000 قدم فى منطقة الجزات بالشارقة تتكون من:- 5غرف نوم واسعة 5 حمامات واسعة صاله واسعة يمكن تقسيمها مجلس واسع ملحق خارجي غرفة و حمام و مخزن مساحة الارض ٧٠٠٠ قدم السعر المطلوب : - مليون و 550 الف قابل للتفاوض AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621