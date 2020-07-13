(للبيع)
|للبيع فيلا واسعة بمساحة 7000 قدم فى منطقة الجزات بالشارقة تتكون من:- 5غرف نوم واسعة 5 حمامات واسعة صاله واسعة يمكن تقسيمها مجلس واسع ملحق خارجي غرفة و حمام و مخزن مساحة الارض ٧٠٠٠ قدم السعر المطلوب : - مليون و 550 الف قابل للتفاوض AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|- الجزات
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,550,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062881
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