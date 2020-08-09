للبيع فيلا في مدينة محمد بن زايد التشطيب سوبر ديلوكس ديكورات من الداخل والخارج المساحة ((100 في 200)) تتكون من:- 9 غرف نوم ماستر ومجلس حريمي وصالة طعام ومطبخ ومصعد + الملاحق الخارجية (مجلس رجالي خارجي وصالة طعام ومطبخ وغرفة خادمة وغسيل وغرفة سائق خارجي) ومجلس خارجي وصالة طعام ومطبخ خارجي واستوروغرفة خادمة وغرفة سائق تشطيب الفيلا حجر من الخارج حجر تشطيب سوبر ديلوكس وديكورات داخلية تشطيب جيد جدااالسعر (8.000.000 درهم ) قابل للتفاوض للتواصل بوحمدان 0557511102