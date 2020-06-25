للبيع فيلا فاخرة وواسعة في الطى الشارقة من المالك مباشرة

(للبيع)
|للبيع فيلا فاخرة وواسعة في الطى الشارقة تتكون من:- 2 غرفة نوم صالة المطبخ 3 حمامات مساحة 1,505 قدم مربع ( 139.82 متر مربع ) سعر 985000 درهم الدفع على اقساط Al jADWAL REAL ESTATE 0524297621 for sale spacious luxury villa in al Tai Sharjah ZERO commission EASY INSTALLMENT 2 bedroom hall kitchen 3 bathrooms area 1,505 Sqft ( 139.82 Square Meters ) price AED 985000 completion 30/ 09/2020 affordable payment plan available Al jADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|- الطى
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061580
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