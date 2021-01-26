(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة منطقة خليفة أ ثمان غرف نوم مساحة الارض ( 100×100 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف وفيها مجالس وصالات ومطبخ وغرفة خادمة وغرفة سائق وثمان غرف نوم ماستر تكيف سبيلت داكت العمر سبع سنوات السعر ( 6.800.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- خليفه 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081446
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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