للبيع فيلا سكنية منطقة منطقة خليفة أ ثمان غرف نوم مساحة الارض ( 100×100 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف وفيها مجالس وصالات ومطبخ وغرفة خادمة وغرفة سائق وثمان غرف نوم ماستر تكيف سبيلت داكت العمر سبع سنوات السعر ( 6.800.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102