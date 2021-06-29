للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة دور واحد الفيلا تتكون من مجلس خارجي وملحق خدماتي وخمس غرف نوم وصاله عائليه واسعه ومطبخ وغرفة خادمة الفيلا تشطيبها ممتاز المالك ساكن فيها سعر البيع ( 3.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان وتساب :-0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098342
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