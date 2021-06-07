للبيع فيلا سكنية منطقة بني ياس( بوابة الشرق ) تتكون الفيلا من اربع غرف مع مجلسين و صاله و مطبخ تحضيري في الطابق الاول . فيها تعديلات مثل توسعات في الغرف. جاهزه الفيلا بالديكورمثل تنزيل في الاسقف و صبغ . بعض الجدران الداخليه ملبسه بحجر. الحوي جاهز بالباسكو و الحشيش الصناعي . الكراج مسكر بباب الكتروني. المطبخ جديد و مضاف اليه ستور مع ارفف . الفيلا مسكونه من قبل المالك . السعر ( 4.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102