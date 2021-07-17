للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة سابقا) تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا تتكون من دور ارضي مصرح دورين وروف مواصفات الفيلا تتكون من خمس غرف نوم ومجلس وصاله طعام وملحق خارجي مطبخ رئيسي وغرفة خادمة وغرفة غسيل ومخزن وغرفة سائق الفيلا معمولها حجر خارجي بالكامل السعر ( 4.000.000 درهم) للتواصل :-بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/7/2021
رقم الإعلان: 2100225
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