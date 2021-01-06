(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقةالرحبة موقع مميز مساحة الارض ( 120*100قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف وغرفة سائق الدور الارضي صالة واسعه مفتوحة ومطبخ واربع غرف نوم والدور الاول ست غرف نوم ماستر وصاله والروف خمس غرف نوم ماستر وصالتين التكييف سبيلت يونت الفيلا جديدة السعر ( 5.000.000درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102 للتواصل:- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الرحبه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078940
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