للبيع فيلا سكنية منطقةالرحبة موقع مميز مساحة الارض ( 120*100قدم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية منطقةالرحبة موقع مميز مساحة الارض ( 120*100قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف وغرفة سائق الدور الارضي صالة واسعه مفتوحة ومطبخ واربع غرف نوم والدور الاول ست غرف نوم ماستر وصاله والروف خمس غرف نوم ماستر وصالتين التكييف سبيلت يونت الفيلا جديدة السعر ( 5.000.000درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102 للتواصل:- اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الرحبه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078940
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